Ciberataque: Si tu contraseña es una de estas, corres grave peligro

Los gestores de contraseñas son un gran aliado si también lo combinamos con la autenticación en 2 pasos que ofrecen las redes sociales y otras aplicaciones.

Estas son las 25 contraseñas más usadas en nuestro país

123456

123456789

swing

12345

1234578

1234

1234567890

000000

password

1234567

111111

hola

barcelona

qwerty

tequiero

123123

andrea

666666

12345678910

alejandro

cristina

realmadrid

holahola

tuputamadre

Goku123

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

123123

1234567

Palabras obvias (password), sucesiones de números consecutivos (12345) o repetitivas (123123, 111111, etc.), sucesiones de letras igualmente consecutivas (qwerty, situadas una detrás de otra en el teclado de casi todos los PCs), expresiones como 'hola', 'holahola' o 'realmadrid', a nombres como 'andrea', etc.

Los estadounidenses, claro, cambian 'realmadrid' por cosas como 'redsox', pero el patrón es exactamente el mismo y es por eso que usar cualquiera de estas contraseñas es una idea terrible. No es ya sólo que resulten sencillas a todas luces de 'calcular' mediante fuerza bruta (no mezclan mayúsculas y minúsculas ni cifras y letras, no utilizan símbolos, son breves, etc).

Sino que, al estar ya localizadas e identificadas como 'las contraseñas más usadas', cualquier cibercriminal que se precie las habrá incorporado ya a su 'diccionario de contraseñas', las primeras que se comprueban al intentar 'reventar' la seguridad de cualquier equipo o cuenta online.

ciberataque google contraseñas.jpg

Y ahora imaginemos el problema en el que te encontras si, además de haber usado una contraseña demasiado sencilla, resulta que has usado la misma para la mayoría de tus servicios web. No hagas eso.

Es por todo esto que, según afirma NordPass, el 83% de las 200 contraseñas más usadas del mundo se pueden descifrar en "menos de un segundo". Así que imagínate si usas alguna del Top 10 o 20.

Pero incluso si coincide que tu contraseña no es ninguna de las de esa lista, si caes en el uso de contraseñas demasiado simples, te podés encontrar con que cualquier ataque de fuerza bruta 'reviente' tus contraseñas en mucho menos tiempo del necesario para leer este párrafo.

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: Nuevo requisito para extraer efectivo

Estrictos controles a la SUBE: Lo que ya no se puede hacer

Alerta turistas: A quiénes eliminaría la visa Estados Unidos

Plazos fijos: Qué sucederá con los depósitos y cuánto rinden

India insiste con sus aviones para Argentina: Nuevo acuerdo