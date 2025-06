Apareció una isla nueva en el Mar Caspio y dejó a los científicos boquiabiertos

Imposible bajarse, pero imposible ignorarla

Los científicos se acercaron en barco, pero no la tuvieron fácil. El clima no colaboró y el agua era tan bajita que no pudieron desembarcar. De todos modos, no se fueron con las manos vacías: volaron un dron y sacaron un montón de fotos que muestran bien el tamaño y los detalles de la isla. Se ve que todavía está a poquitos centímetros sobre el nivel del agua, pero eso podría cambiar según cómo vayan las lluvias y el caudal de los ríos que alimentan el Caspio.