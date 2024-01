Tini Stoessel se cansó y le tiró una indirecta a la ex de De Paul

image.png Todos impactados por los dichos de Tini Stoessel.

"Yo no me cargué ninguna familia, la verdad tengo pruebas, estoy harta que me vengan con el tema, no tengo nada que ver", sostuvo Tini Stoessel. Todos quedaron impactados y empezaron a gritar y corear su nombre mientras aplaudían. No faltaron las risas ni tampoco las miradas cómplices entre sus amigos. La cantante se sacó, sin duda, un peso de encima.