TikTok: Denuncia por el vestido de la muerte de Shein

En el video posteado, se puede ver cómo Amanda viste guantes para tomar el vestido, sacudirlo y mostrar que seis pedazos de papel caen al suelo. Para demostrar cuál es su temor, la mujer muestra una de las piezas en las que se lee “vas a morir en este vestido”. El video ya cuenta con más 9.6 millones de reproducciones:

shein.jpg TikTok lo expuso: Una mujer encontró un siniestro mensaje adentro de un vestido que compró

Levanté uno y al desplegarlo todos dicen lo mismo "morirás en este vestido''. Me puse guantes, me lavé las manos... Estoy asustada, nunca me voy a poner el vestido

Por otra parte, de los 16 mil comentarios que suma la publicación, muchos internautas le restaban importancia al mensaje, ya sea porque no le creían a la mujer o porque se lo tomaban como un chiste exagerado, quizás de mal gusto. Sin embargo, esta no es la primera vez que Shein se ve envuelta en algún tipo de polémica.

Desde que la empresa ganó reconocimiento, diversos usuarios y referentes del mundo de la moda han criticado que su forma de producir fast-fashion (moda rápida) trae graves consecuencias para el medio ambiente. Asimismo, la empresa ha sido acusada de tener empleados en condiciones de trabajo precarias.

