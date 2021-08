Rihanna y sus billones: Cuando la inclusión garpa

Decir que se puso a la misma altura sería quedarse corto. En el 2018, según Forbes, los ingresos de FB fueron de 550 millones de dólares dejando atrás a las empresas de otras celebridades como KKW Beauty de Kim Kardashian u Honest Co de Jessica Alba.

Lo mismo pasó con su línea de lencería, Savage x Fenty. La lanzó en el 2018 y rápidamente arrasó con la industria de la moda llevándose puestas a gigantes que venían marcando el ritmo hacía años.

Y en este punto es donde todo cobra sentido.

Rihanna encontró “la clave”

No creemos en la división. No creemos en excluir a nadie. No creemos en la división. No creemos en excluir a nadie.

Con dos oraciones Rihanna te resumió la clave de su éxito. La sociedad está cambiando y, con ella, todo lo que se creía como indiscutible se va rompiendo. Las nuevas generaciones están tirando abajo las estructuras de género, de belleza, los prejuicios raciales y sexuales.

La cantante/empresaria construyó su marca sobre estas bases revolucionarias y “la está rompiendo”, como dicen los jóvenes.

Fenty Beauty empezó ofreciendo una base de maquillaje en 50 tonalidades diferentes que cubrían desde las pieles más pálidas hasta las más oscuras. Así entró pisando fuerte en un mercado en donde el racismo estaba a la orden del día y si encontrabas una marca con más de cuatro tonalidades para pieles oscuras era casi un milagro.

Savage x Fenty, desde el inicio, tuvo disponible una curva de talles muy amplia nunca antes vista en una empresa de lencería de tanto alcance. Todas sus piezas de comunicación -desde las fotos en el sitio web hasta los shows anuales en vivo en donde se muestran las nuevas colecciones- incluyen una diversidad de cuerpos inimaginada hasta el momento en la industria mainstream.

Por el escenario del Savage x Fenty Show de Amazon Prime desfilaron mujeres gordas, flacas, musculosas, altas, bajas, discapacitadas, mujeres trans, drag queens. Mujeres de pelos lacios, rubios, colorados y con pieles de todas las tonalidades existentes. Como si fuera poco, fue la primera marca de lencería que también incluyó productos para hombres, a quienes también se vio caminar por la pasarela en toda la gloria de la diversidad.

Savage x Fenty Show – Teaser Oficial | Amazon Prime Video

“Cuando imagino algo, imagino a todos los que conozco y me encanta ser parte de ello. Quiero hacer cosas que pueda ver en las personas que conozco, y vienen en diferentes formas, tamaños, razas y religiones”, expresa Rihanna mientras describe el proceso de creación.

Y aclara que nunca esperó generar tanto impacto ya que para ella era lo más normal pensar sus productos para mucha gente.

Pero en un mundo dictado por los estándares de belleza de los “Victoria’s Angels” ver una mujer gorda caminando por la pasarela ataviada con un conjunto de lencería es más que revolucionario.

Y hablando de Victoria 's Secret, es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Después de años de críticas por sus shows poco inclusivos, la hiper sexualización de sus modelos y de reclamos para que ampliaran la diversidad en la representación, los CEOs respondieron de la peor manera posible.

No sólo se negaron a sumar modelos plus size sino que especificaron que tampoco contrataban mujeres trans porque “no vendían la fantasía”. Eso sumado a los escándalos de abuso sexual, discriminación y poca diversidad dentro de la empresa fueron la receta perfecta para la autodestrucción.

Lo mejor que tiene para ofrecer Victoria 's Secret es ser el caso opuesto a Fenty, demostrando más que la inclusión no sólo es buena sino necesaria.

Rihanna lo entendió a la perfección y, con su marca, asentó un antes y un después en el mundo de la belleza.