¿Estalló la interna en Telefe? Furor por el video de Polino

Falleció mi mamá y a los dos días estaba eligiendo un moño para ir a la tele y a la radio. No paré ni un día. Entonces terminé el Bailando, me fui a Mar del Plata con (Antonio) Gasalla, volví y reemplacé a Rial en Intrusos y me iba a ir justo de vacaciones cuando me agarró la cuarentena, explicó a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand mientras lo conducía su nieta. Falleció mi mamá y a los dos días estaba eligiendo un moño para ir a la tele y a la radio. No paré ni un día. Entonces terminé el Bailando, me fui a Mar del Plata con (Antonio) Gasalla, volví y reemplacé a Rial en Intrusos y me iba a ir justo de vacaciones cuando me agarró la cuarentena, explicó a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand mientras lo conducía su nieta.