Susana Roccasalvo vs. Laura Ubfal: Hay pica en la interna

Mirando a cámara, la actual conductora de Implacables increpó a Ubfal luego de algunas declaraciones en el programa de Mirtha Legrand que no le habían caído en gracia, llamándola de todas las formas despectivas posibles, haciendo alusión a su sobrepeso.

Roccasalvo vs. Ubfal: Qué dice el video

La conductora arranca de la siguiente manera, y sin ningún tipo de filtro:

Ayer la señora gorda Ubfal, esa señora gordita, deformada, que nunca tiene trabajo en televisión porque no da en cámara; una mujer que tiene una trayectoria de 30 años y nunca se pudo lucir, que durante años destruyó a Tinelli hasta que la llamó, le pagó, y pasó a ser divino… Ayer, otra vez Tinelli volvió a ser malo Ayer la señora gorda Ubfal, esa señora gordita, deformada, que nunca tiene trabajo en televisión porque no da en cámara; una mujer que tiene una trayectoria de 30 años y nunca se pudo lucir, que durante años destruyó a Tinelli hasta que la llamó, le pagó, y pasó a ser divino… Ayer, otra vez Tinelli volvió a ser malo

Rocasalvo atendió a Ubfal

Mientras defenestraba a Laura, agregó lo siguiente:

Esa gente que no tiene un rumbo. Tiene un resentimiento personal [...] Tenés tan poca calidad de persona, de periodista… Te creés que sabés tanto y no sabés nada Esa gente que no tiene un rumbo. Tiene un resentimiento personal [...] Tenés tan poca calidad de persona, de periodista… Te creés que sabés tanto y no sabés nada

En ese momento, Roccasalvo exteriorizó sin ningún tipo de tacto lo que pensaba sobre Ubfal, haciendo énfasis en su aspecto físico para menospreciarla:

No se puede luchar contra el resentimiento y la maldad de la gente. Hace 10 o 15 días me la crucé y me dijo: ‘Che, Roccasalvo, ¿vos tenés algún problema conmigo?’. Le dije que no, pero ahora sí lo tengo [...] Y si tenés las agallas de ir mañana, preparate porque los treinta y pico, cuarenta kilos que te sobran de maldad, porque esa hinchazón que tenés la tenés de maldad y de chatura, te los voy a hacer adelgazar No se puede luchar contra el resentimiento y la maldad de la gente. Hace 10 o 15 días me la crucé y me dijo: ‘Che, Roccasalvo, ¿vos tenés algún problema conmigo?’. Le dije que no, pero ahora sí lo tengo [...] Y si tenés las agallas de ir mañana, preparate porque los treinta y pico, cuarenta kilos que te sobran de maldad, porque esa hinchazón que tenés la tenés de maldad y de chatura, te los voy a hacer adelgazar

Otras lecturas de Urgente24:

Explota UP por Wado/Manzur: Para C5N y Página12 es invotable

El gran tema: ¿Daniel Scioli puede ganarle a 'Wado'/Manzur?

Por la inflación, los argentinos buscan "soluciones extremas"

Maxi Guerra borra tuits K, nepotismo de Milei y Hugo Moyano diputado