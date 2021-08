Susana Giménez regresa a Telefe, ¿con tintes políticos?

No obstante, el regreso no será completo ya que habrá que esperar un poco más para la vuelta definitiva de Susana Giménez a la pantalla de Telefe. Y es que, la diva lleva alejada más de un año de los estudios de televisión y todavía no dio indicios de un posible retorno a la TV -como conductora- en el corto plazo. Fuentes cercanas al entorno de la Su, hablan de una eventual vuelta a la pantalla de Telefe en 2022, con un formato distinto al de su icónico programa.