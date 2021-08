Mirtha Legrand no arrasó pero tiró 'palito' a Adrián Suar

“Tanto me pedían: ‘¡volvé, Mirtha, volvé a la televisión. En algún momento tenía que venir luego de un año y medio sin estar en la TV. Estoy impresionada con lo que está pasando conmigo en el país. ¿Tanto me pedían volver? ¿Tanto me querían? Me siento rara pero estoy contenta. Estuve encerrada 300 días sin salir al balcón ni nada. Eso te altera, no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo, nada. Eso no te hace bien”, comenzó al abrirse las puertas del estudio, lo que se leyó como un palito a Adrián Suar, gerente de programación, quien la bombardea con llamados y mensajes para que regrese porque ya tiene las 2 dosis.