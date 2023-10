Streamer de USA quiso burlarse de Messi y El Dibu lo calló

La provocación y la respuesta

Cuando IShowSpeed vio al Dibu, no dudó en acercarse a él para saludarlo y pedirle una foto. Sin embargo, aprovechó el momento para hacerle una broma sobre Messi y Ronaldo.

Mientras posaban para la cámara, el streamer le dijo al arquero: “Cristiano es mejor que Messi, ¿verdad? ”. La pregunta sorprendió al Dibu, que no se quedó callado y le respondió con firmeza: “ No, Messi es el mejor ” y para rematar agregó " No hay chance". El Dibu totalmente basado.

Ishow speed X Dibu martinez

La escena fue captada por las cámaras y se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la actitud del Dibu y criticaron al streamer por su "falta de respeto". Pero quien conoce a Speed sabe que es su manera histriónica la que lo vuelve carismático.

Messi vs. Ronaldo: un debate sin fin

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ha marcado una época en el fútbol mundial. Los dos astros han dominado el panorama internacional durante más de una década, ganando un total combinado de 12 Balones de Oro. Messi tiene siete, la mayor cantidad en la historia, mientras que Ronaldo tiene cinco.

Messi tuvo una campaña fenomenal en 2022-23, que incluyó llevar al PSG al título de la Ligue 1 y la Champions League, además de coronarse campeón del mundo con Argentina. El jugador de 36 años anotó siete goles en el Mundial y ganó el Balón de Oro del torneo, lo que lo convierte en el principal candidato para ganar el Balón de Oro 2023 por octava vez.

image.png

Ronaldo, por su parte, tuvo una temporada irregular, que lo llevó a cambiar de club dos veces. Primero dejó la Juventus para volver al Manchester United, donde tuvo problemas con el técnico Erik ten Hag. Luego rescindió su contrato y se fue al Al-Nassr de Arabia Saudita.

