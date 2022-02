Spencer: Fábula sobre el colapso y liberación de Lady Di

A su vez, la representación de Diana como madre es lo que nos hace respirar de toda la tensión que sentimos cada vez que la protagonista está con otra persona que no sean sus hijos. Ellos son su lugar seguro y ese era su principal rol, a sus hijos era a quien le debía mayor respeto y atención. “Si me empiezo a comportar raro, diganmelo. Solo lo voy a creer si son ustedes quienes me lo dicen”, les dice Diana a un William adolescente y un pequeño Harry.