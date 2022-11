Ricardo Darín se emocionó en el Festival de Mar del Plata

Creo que nuestra película humildemente, no sé si humildemente, pero sí prudentemente, recuerda un momento muy fundamental de la Argentina y de los argentinos. No solo por lo que significa para nosotros, sino por lo que significó y significa tratándose de un evento inédito en el mundo. Creo que nuestra película humildemente, no sé si humildemente, pero sí prudentemente, recuerda un momento muy fundamental de la Argentina y de los argentinos. No solo por lo que significa para nosotros, sino por lo que significó y significa tratándose de un evento inédito en el mundo.

Por otro lado, arremetió que aún tiene varios proyectos de cara al futuro; sin embargo, prefiere ir a su propio ritmo, lento, sin apuradas pretensiones, y esto debido a la enorme repercusión que Argentina 1985 está dando en cada festival al que es nominada.

Las dos proyecciones que hubo de la película en el festival fue con salas llenas y superando, ya en su totalidad, el medio millón de espectadores.

image.png Ricardo Darín (izquierda) y muy a su margen (derecho) el director Santiago Mitre.

¿Podría ir a los Oscars?

Una de las posibilidades para Argentina 1985 es la de recibir una nominación para la gala de los Oscars en el 2023. Tanto en las redes sociales como en distintos medios cinematográficos, la película suena fuerte para el ostentoso galardón dorado norteamericano. Vale destacar que, en el 2012, el propio Darín fue protagonista de la entonces ganadora El Secreto de sus ojos.

Cuando se lo abordó al respecto comentó:

No hablemos de eso porque es piantavotos. Hay tantas instancias posibles para adelante que no están en tus manos. Igual me estoy probando un traje

Argentina, 1985 | Tráiler oficial

De momento, Argentina 1985 puede verse a través del servicio streaming Amazon Prime Video. Y también está presente en algunas salas del país, aunque no durante mucho tiempo. Lo mejor que uno puede hacer como espectador, y como seguidor de la filmografía de Ricardo Darín, es verla, ya sea en pantalla chica o grande.