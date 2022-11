Primavera Sound: La amenaza del diluvio apuró la clausura

4GTJ3UNB2JH67K6XGBYSN7FEQM.jpg Alex Turner no escatimó en movimientos sensuales con su guitarra aunque su setlist haya pasado por el quirófano debido al mal clima en el Primavera Sound

En la previa sonó Last Train to London y It's not unusual de Tom Jones, mientras la llovizna comenzaba a transformarse en lluvia. Elegante como siempre, anteojos negros y saco de crooner como outfit obligatorio, Alex Turner salió a escena para cumplir con lo pactado.