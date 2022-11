¡Prepárate! The Weeknd en Argentina: Cuándo y dónde

image.png

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd de 2020 (su exitoso sencillo "Blinding Lights" fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 "The Twist"), así como su aclamado por la crítica. álbum Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022. Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas europeas.