Miley Cyrus: De chica Disney a icono musical

Fue su carisma lo que rápidamente llamó la atención de todos a su alrededor y, el 23 de marzo de 2006, finalmente tuvo su oportunidad de brillar cuando fue el estreno de su serie debut Hannah Montana, donde 5.4 millones de televidentes vieron el primer capítulo. Fue uno de los golpes de audiencia más grandes de todos los tiempos para el canal de Disney.

La historia de una chica “común y corriente” como Miley Stewart que tenía una vida en secreto siendo una juvenil Popstar cautivó a millones de niños que no sólo se identificaron con el sueño, sino también con las canciones de los soundtracks de cada temporada. Durante los cinco años de emisión en los que obtuvo numerosas nominaciones y galardones: Miley Cyrus fue cuatro veces nominada a los premios Emmy como mejor programa infantil, y consiguió ganar más de 20 reconocimientos.

image.png Hannah Montana, serie de Disney

Disney supo aprovechar el momento de fama, por lo que no dudaron en sacar discos, conciertos, productos, entre otras cosas. En 2007 comenzó a publicar sus primeras canciones alejadas de la ficción. Con su primer álbum en solitario, Meet Miley Cyrus, y el siguiente, Breakout, consiguió ser un éxito en Estados Unidos.

Era el ícono del momento pero no fue hasta el 2010 que la artista decidió dejar de lado su alter ego. Ese año publicó Can’t be Tamed, donde reafirmó el giro que le estaba dando a su vida. Durante el 2013, cuando estaba centrada en su carrera musical, dió a conocer su disco, liderado por el sencillo We can’t stop, mostrando una versión muy diferente a las otras que incluyó el corte de pelo al estilo punk, el uso de sustancias ilícitas, fiestas y sobre todo mucho twerking.

image.png resentación de Miley Cyrus en los MTV VMA’s 2013

Muchas personas, a través de las redes sociales, calificaron a la artista como “inapropiada”. Quedando demostrado que la cantante quería deshacerse de todo su pasado como niña buena y mostrar su verdadero yo. Medios estadounidenses, como USA Today, calificaron esa conducta como un “intento de llamar la atención”.

Con la presentación al mundo de la verdadera Miley Cyrus, no solo logró récords de ventas y vistas, sino también el fin de su compromiso con Liam Hemsworth, personaje que al parecer tampoco estaba de acuerdo con el fin de la imagen tierna.

Durante una entrevista con la revista ELLE, Miley comentó:

En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si... me hubiera vuelto mayor de repente. En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si... me hubiera vuelto mayor de repente.

El lado oscuro del mundo de las estrellas

Durante estos años, Cyrus ha acaparado muchos titulares, la mayoría derivados de su noviazgo con el actor australiano Liam Hemsworth. Tras la primera ruptura en 2013, donde la cantante contó en su canción Wrecking Ball todo lo vivido como pareja, no fue hasta 2016 que retomaron la relación. Incluso se casaron en 2018 pero sólo duró 8 meses y volvieron a separarse.

image.png Miley Cyrus y su ex esposo Liam Hemsworth.

Por otra parte, Miley siempre admitió que durante su infancia y adolescencia como estrella Disney no fueron fáciles. Creció en un entorno familiar en el que se dieron la depresión y el abuso de sustancias.

La cantante comentó en una entrevista en 2014:

Pasé por una época en la que estaba realmente deprimida. Como que me encerré en mi habitación y mi padre tuvo que echar la puerta abajo. Pasé por una época en la que estaba realmente deprimida. Como que me encerré en mi habitación y mi padre tuvo que echar la puerta abajo.

Además, reconoció que fue el permanecer junto a su padre, tras el divorcio de sus progenitores, lo que le ayudó a mantenerse sobria y priorizar su propia salud mental.

Sin embargo, ya olvidada su etapa en Disney, la cantante siguió enfocada en desarrollar su estilo musical. En 2021, se convirtió en la primera artista salida de la franquicia en actuar en la previa de la Super Bowl y, un año más tarde, tuvo la oportunidad de presentarse de nuevo.

Hoy en día es uno de los iconos musicales más conocidos y, según se confirmó en portales de noticias de Estados Unidos, será la encargada de dar las campanadas de 2023 junto a su madrina, y cantante, Dolly Parton para la cadena de televisión estadounidense NBC.

