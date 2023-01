Paramount + hace la Breaking Bad con Harrison Ford a bordo

Es fabulosamente no intervencionista. Presenta el guión y es tan extraordinario que no quieres cambiar una palabra. Quieres hacerlo exactamente como está escrito porque está escrito Es fabulosamente no intervencionista. Presenta el guión y es tan extraordinario que no quieres cambiar una palabra. Quieres hacerlo exactamente como está escrito porque está escrito

YI4NA4WQXNBPZDGHYDM4AIR7GU.png Harrison Ford salta al western dramático de Paramount + 1923, spin off de su laureada serie Yellowstone

La nueva generación de los Dutton estará liderada por el patriarca Jacob (Ford) y la matriarca Cara (Mirren), aunque no es la primera vez que trabajan juntos, ya que también protagonizaron la película de 1986, The Mosquito Coast. Ford no se quedó atrás en cuanto a declaraciones, y también destacó la actitud profesional de su colega protagónica:

Admiré su trabajo y su persona en ese momento, y tengo el mismo grado de admiración por ella. Es una persona encantadora, por lo que ha sido un placer tanto profesional como personal poder trabajar con ella otra vez

Junto a ellos estará Jerome Flynn, quizás más conocido por los fanáticos como Bronn de Game of Thrones, quien, según los informes, interpretará a un pastor escocés y líder local que se espera que sea un antagonista en la serie.

