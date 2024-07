Netflix: El dúo explosivo de Matt Damon y Ben Affleck volverá en sorpresa

La dupla no solo actuará en "RIP", sino que también producirá el filme a través de su compañía Artists Equity. Esta productora, fundada por ambos, tiene como objetivo ofrecer participación en las ganancias a más miembros del elenco y el equipo técnico.

Un proyecto ambicioso

"RIP" se suma a una lista creciente de proyectos de Artists Equity, que incluye la secuela de "The Accountant" y "Unstoppable", protagonizada por Jennifer Lopez. La productora también está detrás de "Small Things Like These", un drama con Cillian Murphy que distribuirá Lionsgate.

El anuncio de esta colaboración entre Netflix y la dupla Affleck-Damon generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su entusiasmo y comenzaron a especular sobre la trama del misterioso thriller.

Con este movimiento, Netflix refuerza su apuesta por el cine de calidad y las grandes estrellas. La plataforma de streaming sigue consolidándose como un jugador importante en la producción y distribución de contenido original.

¿Estás listo para ver a estos locos en acción una vez más? Mantenete atento a las novedades sobre "RIP", que promete ser uno de los estrenos más esperados en Netflix.

