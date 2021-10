Natalia Oreiro feliz porque Vladímir Putin le dijo que sí

Desde el 2020, Natalia Oreiro había pedido la naturalización a Rusia y presentó documentos necesarios para hacer dicha solicitud. Como recuerda RT en una ocasión, un presentador puso a prueba a Oreiro para saber "hasta qué punto es rusa", a lo que la cantante contestó: "Me falta que Putin me dé el pasaporte", porque, a su juicio, "no existe otra extranjera más rusa" que ella.