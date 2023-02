Tengas la edad que tengas, te aseguramos que todas estas mujeres van a ser uno de tus mayores referentes a la hora de definir tu forma de vestir.

JANE-FONDA.jpg Jane Fonda, 85 años.

Para anticipar algún detalle en este recorrido, destacamos a Philippine Leroy-Beaulieu, la actriz que da vida a Sylvie en 'Emily en Paris', quien se ha convertido en un icono de estilo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su estilo elegante y sofisticado ha conquistado a las damas del mundo, a sus 59 años.

Leroy-Beaulieu.jpg Philippine Leroy-Beaulieu, Sylvie en 'Emily en Paris'.

En ese mismo camino hacia la belleza perenne destella Cindy Crawford, una de las grandes tops de la década de los 90 que aún sigue marcando estilo a sus 55 años. Y una estrella más a esta constelación preliminar: Elle Macpherson, otra modelo eterna que domina los estilismos de calle, con 57 años.

cindy-crawford.jpg Cindy Crawford sigue posando como hace 30 años...

Hemos hecho un breve pero representativo listado de las bellas en atributos cuyo cetro no abdica, aunque del campanario de la tercera, cuarta y quinta edad, ya haya dado las 12 a tiempo.

Sin embargo, no sólo de belleza y estilo se trata: la mayoría de estas mujeres continúan muy activas en sus carreras, e incluso se han animado a incursionar en otros rubros. Aquí, algunos ejemplos:

Helena Christensen (54 años)

Helena Christensen, la top model danesa que dominó las pasarelas durante la década de los 90 junto a Tyra Banks, Rebecca Romijn, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Kate Moss, dedicó hace unos meses una publicación a su madre, Elsa, una auxiliar de vuelo peruana que llegó a Dinamarca sin saber el idioma y que actualmente es dueña de una tienda de ropa vintage llamada Yo-Yo en Copenhague.

La modelo se aventuró a decir: “Tal vez algún día escribamos un libro juntas”.

christensen-madre.jpg Helena Christensen y su madre, Elsa.

En 2021, ambas trabajaron juntas en la campaña An exploration of love, de la marca de joyas danesa Pandora, y hoy, en la tercera edad, inicia la aventura de escribir su ópera prima junto a su bella madre octogenaria.

Elizabeth Hurley (57 años)

En junio de 2019, con 54 años, Elizabeth Hurley fue seleccionada para interpretar a Morgan Le Fay, una bruja inmortal, en la tercera temporada de la serie de televisión Runaways.

Se trata de una supervillana ficticia que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics.

elizabeth-hurley-marvel.jpg Elizabeth Hurley como la villana Morgan Le Fay, en Runaways.

"Estaba muy emocionada cuando me ofrecieron esto. Ya sabes, he sido siempre fan de Marvel. He interpretado al Diablo, así que he interpretado a alguien malo antes. Interpretar a Morgana le Fay, es la hechicera más poderosa de la Dimensión Oscura. Es bueno volver a mi lado diabólico", reveló en una entrevista.

Jennifer López (53 años)

Indudablemente, Jennifer López (o JLo) es una de las artistas que más seguidores tiene en el mundo y que, a pesar de que pasen los años, sigue vigente como ninguna.

Actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria: Jennifer lo hace todo, y es por demás exitosa.

En cuanto a su sensualidad, no quedan dudas: en las últimas horas compartió unas imágenes que dejaron sin aliento a sus fanáticos.

En los días previos al festejo del día de “San Valentín” o “Día de los enamorados”, como se conoce en Argentina, Jennifer López no quiso quedarse fuera y formó parte de una producción muy sensual. Por internet compartió un video en sus ‘stories’. A través de estas imágenes, se la pudo ver posando con total delicadeza y sensualidad, vestida únicamente con un conjunto de ropa interior en color turquesa y telas de encaje.

j-lo.jpg J Lo muy sensual, en la previa a San Valentín.

Y la lista continúa…

Entre otras estrellas sexagenarias, destacan Demi Moore (60), Julianne Moore (62), Iman (67) y Kim Cattrall (66).

demi-moore.jpg Aunque no lo parezca, Demi Moore tiene 60 años (Foto Instagram @demimoore).

Si hablamos de las mayores de 70, descollan Meryl Streep, Helen Mirren, Diane Keaton, Susan Sarandon, y Sigourney Weaver.

diane-keaton.jpg Puro glamour y estilo: Diane Keaton (Foto Instagram).

Y eso no es todo. Entre las ‘everlast’ mayores de 80 aún brillan Judi Dench, Jane Fonda y Carmen Dell'Orefice. Esta última, según el libro Guinness, es la modelo más longeva del mundo que continúa trabajando, ya que a los 91 años sigue desfilando en las principales pasarelas del mundo.

carmen-dell.jpg Carmen Dell'orefice, la modelo más longeva del mundo que sigue desfilando.

Todas estas damas son la confirmación de la hipótesis dada por el poeta contemporáneo catalán, El Juanillo, cuando dice “ mañana es sólo un adverbio de tiempo”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Finde XXL: Carnaval en Buenos Aires y paseos gastronómicos

Los aviones que India, China y USA ofrecen a Argentina débil

Lo de Durán Barba en LN+ ya es muy obvio

Estas señales avisan que tu hígado podría estar mal

Misterio por Flybondi: Sobrevoló 2 hs en La Plata y volvió a Ezeiza