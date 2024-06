María Becerra estará en Rosario: Cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

María viene marcando una serie de hitos en su carrera como la participación en el popular evento de Año Nuevo del Times Square. Su presentación en la final de la Kings League de Madrid un sábado para luego volar el domingo al festival Coachella en Estados Unidos, como invitada especial de J Balvin.

Oriunda de Quilmes, una de las artistas del momento, con gran conexión con su público, estira su recorrido en el mundo compartiendo su música vibrante y pegadiza.

Por medio de sus redes sociales, María compartió su alegría: "Hace algunos años no hubiera imaginado poder llevar mi música a lugares tan lejos de casa y ver como poco a poco se hace realidad me llena el corazón de alegría GRACIAS por ser parte y acompañarme todo este tiempo". Lo escribió en Instagram al publicar un flyer con todas sus fechas y destinos que visitará.

Embed - Maria Becerra on Instagram: "NOS VAMOS DE TOUR Que emoción poder contarles que este año el #TOUR24 va a estar llegando a toooodas estas ciudades de Italia, España, México, Perú, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Uruguay y por supuesto de mi hermosa Argentina Hace algunos años no hubiera imaginado poder llevar mi música a lugares tan lejos de casa y ver como poco a poco se hace realidad me llena el corazón de alegría GRACIAS por ser parte y acompañarme todo este tiempo! Pueden encontrar toda la info de los tickets en mariabecerraoficial.com VENTA GENERAL DESDE ESTE VIERNES 7 -———————————————— WE ARE GOING ON TOUR I’m so excited to announce that this year the #TOUR24 will be coming to all these cities in Italy, Spain, Mexico, Peru, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Chile, the United States, Uruguay, and of course my beautiful Argentina A few years ago, I wouldn’t have imagined being able to bring my music to places so far from home. Seeing it become a reality fills my heart with joy . THANK YOU for being a part of this and for supporting me all this time! You can find all the ticket info at mariabecerraoficial.com TICKETS ON SALE THIS FRIDAY 7 @aegpresents @wassermanmusic @magnusmediausa @dfentertainment"