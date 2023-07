Madonna rompe el silencio tras estar al filo de la muerte

madonna-2023.webp

Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que hubiera comprado entradas para mi gira

Finalmente, la famosa confesó que está concentrada en recuperar su salud, pero aprovechó para hacerle una promesa a sus fans, ya que insiste en que en cuanto esté lista estará encantada de reencontrarse con ellos:

Ahora estoy centrada en mi salud y en ponerme más fuerte y ¡les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda! Ahora estoy centrada en mi salud y en ponerme más fuerte y ¡les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda!

La superestrella de la música Madonna iniciará una nueva gira musical para celebrar sus más de 40 años de trayectoria en la industria. El nuevo tour de la Reina del Pop será llamado Madonna: The Celebration Tour, que hará un repaso en homenaje a Nueva York, la ciudad donde toda su carrera comenzó.

madonna-credit-ricardo-gomes-2023-billboard-1548.webp

Cabe mencionar que los conciertos de Norteamérica de la gira de Madonna comenzarían el próximo sábado en Vancouver, Canadá y planea que en octubre llegue a Europa, pero parece ser que las fechas de las presentaciones podrían cambiar de un momento a otro si el problema de salud persiste.

Por otro lado, medios de Nueva York divulgaron imágenes de la cantante que fue vista de incógnito paseando por la calle, tras este desafortunado incidente, lo que podría comprobar que en efecto, la cantante se está recuperando y pronto estaría lista para la gira.

Más contenido en Urgente24

Mucho enojo en Uruguay con Alberto Fernández, pero ¿miente?

Fuerte chicana de CFK a Macri: "Se entiende por qué su mamá lo castigaba"

El pasado montonero de Patricia Bullrich, un grave problema

L-Gante cada vez peor: Se le sumó una nueva imputación al cantante