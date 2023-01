Madonna: 40 años de música resistiendo a la vejez

Vejez: Una palabra incómoda para la fama pero no para Madonna

Madonna sabe que tiene 64 años, y probablemente lo vea en el espejo todos los días. De la misma forma que Moria posa en bikini sin miedo al qué dirán, la cantante de Material Girl también aprendió a jugar el juego de los dobles estándares con suma destreza, a tal punto que ha podido visibilizar su propio paso del tiempo sin que nada le preocupe.

Quien también expone este tipo de vara tácita en el mercado musical es Taylor Swift, quien en su documental Miss Americana lo dejó bien en claro con una reflexión acerca de la reinvención musical en artistas mujeres, obligadas por el público y por la industria a mantenerse jóvenes e interesantes a un nivel tanto reconfortante como tolerable para el público, pero al mismo tiempo desafiante para sí mismas. Un delirio absoluto, pero delirio que se mantiene al día de hoy:

Las artistas femeninas que conozco se han reinventado 20 veces más que los artistas masculinos. deben hacerlo, sino te quedas sin trabajo [...] Debes encontrar nuevas facetas de ti que a la gente le resulten atractivas, debes ser original, debes ser joven, pero sólo de una manera nueva y del modo que queremos. Las artistas femeninas que conozco se han reinventado 20 veces más que los artistas masculinos. deben hacerlo, sino te quedas sin trabajo [...] Debes encontrar nuevas facetas de ti que a la gente le resulten atractivas, debes ser original, debes ser joven, pero sólo de una manera nueva y del modo que queremos.

Pero la piel se estira, las estrías aparecen, la celulitis no es un cuento de hadas con final triste, son reales y marcan un cuerpo vivido, que ha permanecido ante adversidades, obstáculos y circunstancias funestas o no tanto. En el pasado, la discusión sobre la vejez estaba mucho más sujeta al ámbito de lo privado.

madonna-cambio-anos.webp Las tres Maddona: La figura de los 80's, la cincuentona que comenzaba a incomodar, y su versión más actual, la que abusa del botox y los filtros de forma irónica

En su ensayo llamado Intimidad (1998), la académica Laurent Berlant escribió lo siguiente:

La intimidad también aspira a una narrativa sobre algo compartido, una historia sobre una misma y sobre los otros que va a terminar de algún modo particular La intimidad también aspira a una narrativa sobre algo compartido, una historia sobre una misma y sobre los otros que va a terminar de algún modo particular

Es decir, todos creamos a partir de lo íntimo, de lo que solo nos corresponde a nosotros, un sustrato que nos interesa compartir. Esto es lo que hace tan especial a la carrera de Madonna, y no solamente por su talento o su habilidad como compositora.

Madonna siempre dejó en claro que envejecer era uno de los tantos tabúes a los que las artistas estaban sometidas, y por extensión, al público femenino en general. Resulta contestatario y hasta un sentimiento de resistencia para esta artista seguir juntándose con venteañeros como Tokischa o Maluma, en un espacio social que niega la vejez al mismo punto que niega la posibilidad de luchar contra ella.

madonna tokischa.png Madonna reversionó su clásico Hung Up (originalmente compuesto con un remix de tracks de ABBA) junto a la rapera dominicana Tokischa, una artista conocida por hacer múltiples colaboraciones con Rosalía

En un mundo de filtros y redes sociales, se han creado ámbitos donde es válido hablar sobre cómo las personas asumen el paso del tiempo en sus cuerpos, tanto para comentarlo sino también para cuestionarlo, e incluso burlarse de ello. El envejecimiento femenino es llamado lucha, y al mismo tiempo que no es aceptable envejecer en el pop, tampoco son aceptables las estrategias para detener tal suceso.

Las cirugías, los procedimientos estéticos, si no se notan se toleran, si no es así son una quimera, un llamado de atención. Es un absurdo que las mujeres se mantengan jóvenes, bajo un manto místico que las deje estacionadas en sus años fértiles sin intervención alguna, porque nuevamente, la carne se estira, la piel se arruga, y Madonna tiene 40 años de carrera en la música, y parece que no se detendrá hasta que sus huesos se hagan polvo. La audacia.

Más noticias en Urgente24

Santa Fe: Muere una niña de 12 años por un reto en Tiktok

AFIP: Qué hacer si tenés dólares en "negro" en el exterior

La nueva serie estreno de HBO que ya es considerada perfecta

Vuelve la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede