Luchadora festeja desnuda y explota su OnlyFans

Estoy tratando de llegar a un punto en el que tal vez haya un reflejo de un mar de tetas mirándome en este ejército de saludos, de hombres a mujeres. Esto es lo que soy. Así que, afortunadamente o desafortunadamente, va a empeorar. Cuanto más me habiliten, más cómoda me siento para no ser tan tímida e introvertida

“Si esa soy yo siendo introvertida y tímida, se volverá un poco loco. Con BKFC y mi personalidad, apoyarán las cosas que digo, cómo me siento y cómo pienso en comparación con otro deporte de combate donde probablemente no quieren ese tipo de comportamiento, o no quieren a alguien con las opiniones que a mí me gusta tener. Llegó la llamada y no he mirado atrás desde entonces”, agregó también Emery.

image.png El momento en donde Tai Emery hizo que explotara su OnlyFans.

Igualmente explicó en su entrevista que hubo algunas personas preocupadas por su acto, ya que en Tailandia son bastante conservadores y budistas: “En realidad es ilegal que las mujeres muestren sus senos, pero es legal que un hombre que tiene senos falsos pueda exponer su pecho. Recibí mucho apoyo de todo el mundo”.

Muchísimas modelos, deportistas, actrices y mediáticas se han volcado a esta plataforma reconocida por los ingresos que te lleva a generar. Con tan solo un click, muchos han destinado su economía a producir únicamente este contenido, y es que tiene lógica si se pone en evidencia las sumas que se pueden ganar. Los pagos en moneda extranjera lo hacen aún más interesante para los distintos personajes que no tienen pudor para mostrar su cuerpo.

Seguramente en el futuro analizaremos más casos como este que explotan en los portales de noticias y las redes.

