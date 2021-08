Los 10 estrenos más esperados para lo que queda del 2021

Candyman - Official Trailer 2

Halloween Kills

Ya para octubre, se viene la secuela directa de Halloween y la duodécima entrega de la franquicia Halloween. Es una película slasher dirigida por David Gordon Green.

image.png El famoso Michael Myers en Halloween Kills

La película empieza en la misma noche de Halloween de la película anterior. Michael Myers logra sobrevivir durante el incendio de la antigua casa de Laurie Strode, ahora volverá a cometer más asesinatos y matar a su hermana, mientras que Karen y Allyson están preparadas para acabar con Michael de una vez por todas.

Halloween Kills - Official Trailer

Last Night in Soho

Es la próxima película de terror psicológico dirigida por Edgar Wright, escrita por el mismo y Krysty Wilson-Cairns. Es protagonizada por Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg y Terence Stamp. Un cast y director de primera, Anya Taylor-Joy regresa al terror después de The Witch y Edgar Wright, director de películas como Baby Driver y Shaun of the Dead nos trae algo diferente.

Si todo sale bien, podremos ver Last Night in Soho el 22 de octubre.

image.png Anya Taylor-Joy Last Night in Soho

Sinopsis:

Una joven apasionada por la moda misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que parece y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.

Last Night in Soho - Official Teaser Trailer [HD] - In Theaters October

Dune

Esta es oficialmente una de las películas más esperadas para este 2021. Dirigida por Denis Villeneuve está basada en una nueva versión de la novela de 1965 de Frank Herbert.

Está protagonizada entre otros por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y David Dastmalchian, nada má que decir.

image.png El cast de Dune

La fecha de estreno de 'Dune' se fijó para el 22 de octubre al igual que con "Last Night in Soho".

Duna | Principal Trailer Oficial

The French Dispatch

Wes Anderson y un cast de primera son siempre bienvenidos. Esta es uno de los estrenos que más se postergó debido a la pandemia y también es una de las películas más esperadas por los fans. La película sigue tres historias diferentes, mientras el despacho de noticias francés de un ficticio periódico de la ciudad de Kansas prepara su última edición.

image.png

La película está protagonizada por Benicio del Toro, Adrien Brody,Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray y Owen Wilson. El elenco de reparto cuenta con algunos de los “actores fetiche” de Wes Anderson, incluyendo a Liev Schreiber, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman y Anjelica Huston. Llega a los cines Argentinos en Octubre pero aún no hay una fecha exacta.

THE FRENCH DISPATCH | Official Trailer

Eternals

Como ya anunció Urgente 24, el día de ayer salió a la luz su poster oficial y el tráiler de la película. Los fanáticos esperan que "Eternals" marque un antes y un después para el UCM. El film está dirigido por Chloé Zhao, directora galardonada con un Oscar por su trabajo en Nomadland.

image.png El cast de Eternals.

''Eternals'' se estrena en noviembre y no es la última producción de Marvel destinada para este año. En diciembre lo hará "Spider-Man: No way home".

Eternals de Marvel Studios | Tráiler Oficial | Subtitulado

Top Gun: Maverick

Secuela de la película de 1986 Top Gun y está previsto su estreno para el 19 de noviembre.

image.png Tom Cruise vuelve a Top Gun

Sinopsis:

Se lleva a cabo 34 años después de los eventos de la película original y muestra al legendario piloto Pete "Maverick" Mitchell, como capitán y nuevo instructor de vuelo de la academia de pilotos de combate Top Gun en California. Ahora guía a los nuevos pilotos de combate, hombres y mujeres. Entre ellos está el teniente Bradley Bradshaw (Milles Teller), el hijo de Goose, su antiguo compañero que falleció en un accidente de vuelo durante el entrenamiento de pilotos, que busca convertirse ahora en un aviador mucho mejor de lo que su padre era. Enfrentando un futuro incierto y los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una lucha con sus miedos más profundos

Top Gun: Maverick - Official Trailer (2021) - Paramount Pictures

House of Gucci

Si bien la historia de Gucci es conocida por miles y miles de personas aficionadas a la moda, el director Ridley Scott decidió que era hora de contarla desde la ficción.

Conocido por dirigir películas premiadas como Thelma & Louise, El Gladiador, Blade Runner y Alien, Ridley Scott nos trae en noviembre una historia llena de pasión, drama y moda.

image.png El cast de "House of Gucci".

En Twitter ya existen teorías conspirativas de Lady Gaga y un futuro Oscar.. no lo sabemos pero el tráiler de esta película ya nos anticipa una actuación de primera.

House of Gucci Trailer #1 (2021) | Movieclips Trailers

Spider-Man: No Way Home

Secuela de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, es la película número 27 en el Universo cinematográfico de Marvel. Está dirigida por Jon Watts, escrita por Chris McKenna y Erik Sommers.

Protagonizada por Tom Holland como Peter Parker/Spider-man, junto a Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch y Alfred Molina.

Aún no hay tráiler de esta película y está volviendo locos a los fans. Durante el rodaje, se reveló que Foxx y Molina aparecerán en la cinta, personajes que participaron en películas pasadas de Spider-Man. Esto género teorías de un multiverso y la posibilidad de ver a más de un Spider-Man en esta película.

image.png FanArt de todos los Spider-Mans

Tiene previsto su estreno el 17 de diciembre.