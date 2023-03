Clara-mente, tiene ideas nuevas, clara-mente, son de las buenas. Maciel es como tú uhhh uhhhh uhhhh. Esto es para que te clarifiques, ya no te calles, ya no supliques.Yo contigo y toda la gente, vamos al frente, pisamos fuerte. Entendí que solo juntos es como se llega sigamos mirando pa delante con más fuerza. Clara-mente tiene ideas nuevas, clara-mente son de las buenas. Maciel es como tú uhhh uhhhh uhhhh Clara-mente, tiene ideas nuevas, clara-mente, son de las buenas. Maciel es como tú uhhh uhhhh uhhhh. Esto es para que te clarifiques, ya no te calles, ya no supliques.Yo contigo y toda la gente, vamos al frente, pisamos fuerte. Entendí que solo juntos es como se llega sigamos mirando pa delante con más fuerza. Clara-mente tiene ideas nuevas, clara-mente son de las buenas. Maciel es como tú uhhh uhhhh uhhhh