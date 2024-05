La profunda reflexión de Fernando Dente tras los dichos homofóbicos del biógrafo de Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/olgaenvivo/status/1788153059060642228&partner=&hide_thread=false Fer Dente acerca de los dichos homoodiantes de Nicolás Márquez.



"Tengo los mismos problemas que cualquiera y peores. Cuando camino de la mano con un hombre pienso que ojalá nadie nos grite puto, ojalá nadie nos pegue". pic.twitter.com/sqGlrWeOup — OLGA (@olgaenvivo) May 8, 2024



"A mi no es que solamente me calienta un pito o un culo. Yo me enamoro de un hombre y me gusta eso. Me enamoro de una persona que da la casualidad que es del mismo género. Se autopercibe como yo", agregó y sumó: "Después es todo igual".