La insólita confesión de Camilo sobre Evaluna Montaner

https://twitter.com/tomiguroc/status/1537564898028228608 Evaluna se comió la placenta después del parto pic.twitter.com/lQ53sHXaLo — Tomás (@tomiguroc) June 16, 2022

https://twitter.com/_mariacheta/status/1536912089687654401 camilo estuvo en la resistencia y dijo q evaluna después de parir se comió la placenta pic.twitter.com/FOCOsAAYtU — . (@_mariacheta) June 15, 2022

https://twitter.com/jimingxnius/status/1537498393567698944 Camilo contó que evaluna se COMIÓ la PLACENTA de la HIJA dios mío a mi me mandaron a un psiquiatra por mucho menos pic.twitter.com/8z2trhwGX5 — (@jimingxnius) June 16, 2022

Placentofagia: La conducta adoptada por Evaluna Montaner

La placentofagia es la "conducta de comer la placenta y otros restos del parto". Este acto lo suele realizar la madre del bebé.

La placenta es la estructura que se forma dentro del útero durante el embarazo y proporciona oxígeno y nutrición al bebé, a la vez que elimina sus desechos. Esta se conecta con el bebé mediante el cordón umbilical en los 9 meses del embarazo.

Diversas teorías afirman que la placentofagia puede prevenir la depresión y reducir el sangrado postparto. Además de mejorar el estado de ánimo, la energía y el suministro de leche, y proporcionar micronutrientes importantes (como el hierro a la madre).

Según una investigación de la revista académica, American Journal of Obstetrics and Gynecology, en Estados Unidos, concluyeron en que no existe ningún beneficio observable para la madre. Por otra parte, Jennifer Gunter una ginecóloga canadiense-estadounidense, columnista del New York Times, aconsejó no practicar la placentofagia.

"Las placentas suelen estar colonizadas por bacterias. Muchas están infectadas", indicó la ginecóloga. Además, agregó: "La placenta encapsulada es un proceso mediante el cual una placenta cocinada al vapor y deshidratada (aunque a veces puede estar cruda) se muele y coloca en cápsulas de gelatina para consumirlas así".

También Gunter afirmó que "hay pocos estudios, pero parece que la placenta encapsulada tiene hierro, aunque no tanto como para tratar la anemia". Y prosiguió: "Tal vez también haya suficiente estradiol y progesterona, que son dos hormonas reproductivas. En términos biológicos, esto es preocupante, pues dosis farmacológicas de estrógeno en el primer mes del posparto pueden tener un impacto negativo en la cantidad de leche, y en teoría podrían incrementar el riesgo de coágulos sanguíneos", contradiciendo así el mito y las teorías de que la placenta es beneficiosa para la madre.

"También se han encontrado rastros de elementos potencialmente nocivos, como a rs énico, mercurio y plomo", aseguró Gunter. Aunque la médica que ejerce obstetricia en California aclaró que "se desconoce si es una cantidad suficiente para causar daño a la madre".

