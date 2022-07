La huérfana 2: El film ya tiene fecha de estreno y trailer

En esta segunda entrega, Isabelle Fuhrman, la actriz protagonista que actualmente tiene 25 años, volverá a retomar su papel de joven macabra y asesina. Con el adelanto de que esta nueva película, se tratará de una precuela. Es decir, contará el pasado que dio origen a "La Huérfana".

Mirá el trailer de La Huérfana: Primer Asesinato

LA HUÉRFANA 2: EL ORIGEN Tráiler Español Latino Subtitulado (2022)

Según deja entrever el trailer y el título de la nueva película, La Huérfana: Primer Asesinato se centrará en los orígenes de Esther. Su internación en el psiquiátrico, el escape y sus primeras víctimas.

El rodaje de la segunda parte del film se realizó entre noviembre y diciembre de 2020. Este fue transmitido por Isabelle Fuhrman a través de sus redes sociales. “Duchas de crema de afeitar y mucha sangre falsa... esta es nuestra última semana de Esther”, anticipaba la joven.

La Huérfana 2 será también protagonizada por la actriz y modelo estadounidense Julia Stiles, que dará un giro prometedor en la historia. Según adelantó la propia Stiles en una entrevista (en la que aseguró que no ve películas de terror pero esta la atrapó y por eso decidió participar) sostuvo: "El guion fue tan bueno que no lo pude rechazar. Estaba tan sorprendida por el giro, que no voy a revelar, pero creo que lo amarán ”.

image.png La película dirigida por William Brent Bell se transmitirá por Paramount Plus.

13 años después: Cómo volvió Isabelle Fuhrman a ser una niña

La película que llegará a Argentina de la mano de Paramount, tuvo técnicas de rejuvenecimiento "jamás antes vistas en la historia del cine", según indicó su director. Cuando Isabelle Fuhrman protagonizó a La Huérfana tenía apenas 12 años.

Después de 13 años de la primera parte, la actriz ya tiene 25 y su apariencia física ya no es la de una joven preadolescente. Aunque si lo será para los ojos de los espectadores en la segunda parte de La Huérfana.

Según informó la propia actriz, "todo se dio sin la ayuda de tecnología ni técnicas digitales". Utilizaron maquillaje, peinado, vestuario y sobre todo trucos de cámara y perspectivas forzadas para lograr dar la impresión de que Fuhrman es otra vez una niña de 9 años. Resta esperar la respuesta del público una vez que esta se estrene.

image.png Isabelle Fuhrman volverá a ser La Huérfana. Todo un desafío luego de 13 años por su cambio físico.

