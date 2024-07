Jimena Barón sorprendió a su hijo y lo invitó a la final de la Copa América

Embed - J MENA on Instagram: "Matias nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser. Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada pero Momo es Momo. Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí. Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo hasta que apareció @rexona.arg que es la marca con el eslogan más certero que conozco. Le inventé un canje de lentejas (que es verdad que nos las mandaron de regalo) y le di el regalo que tanto quería darle. Te amo hijo, no sabré pagar el pack fútbol pero creo ser buena con las sorpresas. Pd: los pasajes no comprendo como siempre tienen mejor tarifa acá @ivomclean (pero nobleza obliga es alto dato no chivo) Pd2: nunca más hago esto, prefiero ser controladora y organizada, estuve muy nerviosa risa/llanto no es para mí la incertidumbre."

