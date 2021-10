James Bond: De "macho alfa" a padre de familia

image.png Diferentes James Bond a lo largo de las décadas...

De Macho alfa a Padre de familia

El conocido Agente 007 fue creado en 1953, y si bien las historias de este particular agente secreto del Servicio de Inteligencia Británico comenzaron en papel, serían las adaptaciones en la pantalla grande las que harían que el personaje y sus aventuras lograran una trascendencia mundial.

Sean Connery fue el primer 007 y represento desde un principio a este espía. En una película marcada por la guerra fría como escenario, y con China y la URSS como antagonistas. Connery comenzó en 1962 (con Dr. No) hasta 1965 consecutivamente. Luego, actuó en 1967 en Sólo se vive dos veces, y en 1971 en Diamantes para la Eternidad.

De por si el contexto influye un montón en la actitud de Bond. Otra época, con diferentes ideales y enemigos. James Bond cumplía con el estereotipo de hombre de los 60'. Playboy, de traje, fan del Martini, mucho más serio y sin sentimientos. De más está decir, que si nos situamos en el contexto también tenemos que tener en cuenta que la amenaza era otra…

image.png El James Bond de Sean Connery....

Por otro lado, el James Bond de Daniel Craig es el más vulnerable y humano de toda la saga. Hombre de familia, enamorado, carismático, lejos de lo que solía representar “Bond”.

Sin embargo, a su vez, Daniel Craig ha logrado posicionarse entre la opinión pública y la crítica cinematográfica como el evidente y justo competidor de Sean Connery en cuanto a grandes interpretaciones se refiere.

En ninguna película de James Bond se involucró a un niño, pero sí en “Sin tiempo para morir”. Este es un agente 007 diferente, uno adaptado al 2021. También esto nos hace ruido, ya que Bond opta por la monogamia cuando estamos en un mundo cada vez más poli.

image.png El James Bond de Daniel Craig..

¿Quién se adaptó primero?

El personaje de Rami Malek, “Safin”, el villano de esta película, se adapta a su manera también a esta era..

Utiliza la naturaleza y la tecnología como amenazas. Ya no vivimos en la guerra fría y la URSS es nuestra enemiga, ahora se altera genéticamente a la naturaleza para convertirla en amenaza..

image.png Rami Malek es el villano de "Sin tiempo para Morir"...

¿Cuántas personas uno puede matar o salvar con una bala y cuantas con un click?

Las nuevas armas no son bombas nucleares, son virus pandémicos. “Safin” modificó genéticamente ciertas plantas para crear un fenómeno que mate a la raza humana.

Ya no es necesario un buen auto y una buena pistola para proteger al mundo, alcanza con una computadora.

Cuestión de genero

Son interesantes las entrevistas que surgieron antes de que se estrenará esta película. "Una mujer no debería ser James Bond".

Los comentarios que causó Daniel Craig después de que le preguntaran ¿Y una mujer para el papel de James Bond? integran también la temática de esta película.

En la cinta se remarca constantemente que 007 es solo un número. No significa nada. No hay competencia, no hay lucha de clases, no importa el género.

Si bien se le da el poder a una mujer afroamericana para que sea la nueva agente 007, el mensaje es que en este mundo no hay un género que define al otro… (Medio irreal en mi opinión)

Lashana Lynch es la nueva agente 007. Ya no existe el hombre blanco amargo y mujeriego como héroe de esta historia. De vuelta, la capacidad de adaptación. Todos comparten el mismo motivo, los mismos ideales. No importa el color, el sexo, la nacionalidad, todos le rinden tributo a la Corona británica.

image.png Lashana Lynch es la nueva 007...

El héroe y su final (spoilers)

Un final decepcionante e inesperado… ¿CÓMO SE VA A MORIR JAMES BOND? No era por ahí. Se merecía algo mejor.

Pero es interesante la forma en la que nos despedimos de él. James Bond no muere con una bala, muere con una lluvia de misiles. El es más que eso.

Una acción que vimos en reiteradas películas pero que a su manera conmemora al héroe de esta historia. El no se merece un solo misil, una simple flecha, el debe morir con toda la artillería.

image.png

James Bond es una saga y un personaje que nunca olvidaremos... Nos duele despedirnos pero Hollywood no puede seguir facturando 60 años más con lo mismo. Daniel Craig quedará para siempre en nuestros corazones.

La pregunta está en si seguirán lucrando con la nueva 007 o le pondrán punto final a esta historia.. Ese es un debate para otro día.

En conclusión, una película decepcionante y mediocre pero con un mensaje sublime.