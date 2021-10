Misión imposible: Una película China le gana al agente 007

image.png James Bond no salvó el cine pero recaudó 119 millones de dólares.

La taquilla a nivel mundial disfrutó de un fin de semana exitoso, películas como No Time to Die (La última película de James Bond), ha recaudado 119 millones de dólares, mientras en Estados Unidos, Venom: Let There Be Carnage obtuvo la mejor recaudación nacional en tiempos de pandemia y acomulo 90.1 millones de dólares.