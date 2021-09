Adiós James Bond: El oscuro secreto de Daniel Craig

Y si, imagínate tener que superar a Pierce Brosnan o a Sean Connery. El resto de los Bond oficiales son Barry Nelson, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton pero no lograron el impacto de Connery, Brosnan o Daniel Craig. Es un honor interpretar a este icónico personaje, pero Daniel Craig no la pasó muy bien en el proceso de aceptación.

Being James Bond (2021), es un documental de Apple TV+ que narra la experiencia de Craig a lo largo de las filmaciones. El material se estrenará recién el 8 de octubre pero las redes sociales permitieron que los fanáticos tuviesen un adelanto.

En esta producción, habló sobre las presiones que soportó al asumir el rol en lugar de Sean Connery o Pierce Brosnan y dijo que, se sintió mal tanto física como psicológicamente.

Daniel Craig admitió que al principio se mostró rebelde al aceptar el papel. Además de tener una crisis existencial, les dijo a los productores: “No sabría qué hacer con él”.

Después de conseguir el protagónico, se emborrachó tanto con Martinis que tuvo una resaca de tres días. Y agregó que, cuando finalmente fue anunciado como el sexto Bond, se quedó despierto toda la noche leyendo las reacciones negativas.

Fue duro, realmente duro y lleno de odio. Pero sabía que la película iba a ser buena, que estábamos haciendo algo especial

De la noche a la mañana Daniel Craig se convirtió en una de las caras más conocidas de todo Hollywood. Hugh Jackman, actor que lleva años en una posición muy similar, principalmente gracias a su papel en las películas de X-Men lo ayudó a aceptar este proceso...