Los Soprano: Claves de la otra historia de Tony

En Los Soprano sufren por momentos una fuerte crítica social al ser Italianos en New Jersey, pero este tema no está tan ilustrado en la serie...

Por el otro lado, una de las temáticas más interesantes de la película es como retrata lo que pasaba de verdad en aquel momento. Está situada en los 60’ donde el racismo y la violencia están muy presentes.

Este tema ya cansa en el 2021 porque todas las películas son una crítica hacia la sociedad norteamericana, pero lo bueno de “The Many Saints of Newark” es que no ignoran este hecho y lo ilustran de manera muy cruda.

image.png Leslie Odom Jr....

Otra perspectiva

Tiene la esencia de Los Soprano pero con una vuelta de tuerca. David Chase (El creador) ilustra un New Jersey muy distinto al que mostró en la serie. De hecho, usó su experiencia personal para dar un sentido más íntimo.

Le comento a Deadline su miedo a perder la esencia original,

Me interesé en Newark, de dónde vinieron mis padres y en dónde ocurrieron los disturbios. Yo vivía en los suburbios de Nueva Jersey en el momento en que sucedió y mi novia estaba trabajando en el centro de Newark. Solo estaba interesado en todo el asunto de los disturbios de Newark. Empecé a pensar en esos eventos y el crimen organizado, y simplemente me interesé en mezclar esos dos elementos Me interesé en Newark, de dónde vinieron mis padres y en dónde ocurrieron los disturbios. Yo vivía en los suburbios de Nueva Jersey en el momento en que sucedió y mi novia estaba trabajando en el centro de Newark. Solo estaba interesado en todo el asunto de los disturbios de Newark. Empecé a pensar en esos eventos y el crimen organizado, y simplemente me interesé en mezclar esos dos elementos

image.png New Jersey de los 70'.

Quién es Tony Soprano…

Si, mucha gente no sabe quien interpreta al pequeño Tony Soprano. Y si, es el mismísimo hijo de James Gandolfini.

No era un hecho que Michael Gandolfini quedará en el casting. El hijo del original, Tony Soprano, tuvo que hacer una audición completa. Sin embargo, Taylor y Chase sabían que tomaron la decisión correcta.

Sus pasos, el pelo de su brazo, su estatura, cara, actitud, gestos, todo concuerda y da impresión la semejanza con su padre. Transmite lo que nos dejo Tony en Los Soprano.

image.png James Gandolfini y Michael Gandolfini..

Otra forma de ver la mafia..

Para David Chase y Alan Taylor era importante mostrar en esta película otra versión del mundo mafioso. Está situada en los 60’, es otra época con una perspectiva diferente, conflictos raciales y obvio que los disturbios de Newark.

Según David Chase, esta dimensión argumental permite que el personaje de Tony Soprano tenga un matiz distinto. Aún es un adolescente, pero se crio en un mundo lleno de violencia. Tony tiene una visión de lo que está bien totalmente diferente y está conecta con su versión del futuro.

image.png The Many Saints of Newark es una precuela muy bien estructurada con respecto a Los Soprano..

La revelación no es Tony

Como ya anunció Urgente 24, Tony no es el protagonista de la película. Si bien Michael Gandolfini interpreta a un joven Tony Soprano, el actor Alessandro Nivola se lleva la película. Este interpreta a Dickie Moltisanti el padre del sobrino de Tony, Christopher Moltisanti.

Ahora si, pueden disfrutar de “The Many Saints of Newark” (vale la pena).