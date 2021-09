Los Soprano: La revelación no es Tony

image.png Alessandro Nivola se lleva la película con su interpretación de Dickie Moltisanti.

“The Many Saints of Newark” es un drama policial dirigido por Alan Taylor y escrito por David Chase y Lawrence Konner. Esta funciona como una precuela de la serie dramática sobre mafiosos, Los Soprano. Se cree que la película habla sobre un joven Tony y cómo se transformó en lo que fue…