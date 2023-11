Influencer de TikTok aconsejó salir con "feos y pobres" 

“Yo selecciono a los hombres para algo serio. No para algo de una noche. Yo los selecciono de esta forma: tienen que ser más feos que yo para que nunca encuentren a una mina mejor que yo. Puede ser, puede ser que encuentren a una mina mejor que yo, pero puede serlo en lo anímico, en lo copado, en lo graciosa, pero a mí eso no me importa. Me importa que sea linda o fea. Es todo off: lógica pura. Tenés que estar con el más feo de todos, pero tiene que ser pobre también. Estén con uno feo y pobre, pero nunca con un cantante ”, expresó Manuela en su video.