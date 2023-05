Gabriel Schultz bajo fuego: Dio su opinión y lo fulminaron

image.png

Resulta fundamental tener presente que Schultz, quien colaboró con el controvertido conductor televisivo en "Los Mammones", desde el momento en que se hizo pública la denuncia de Lucas Benvenuto, ha salido en su defensa de manera pública y enfática.

image.png

"Olvidémonos de la diferencia de edad", manifestó Tinayre. Lo que le dio "pie" a Schultz para responder instantáneamente, "¡Exacto! Hubo absoluto amor".

"Bueno, Lucas no lo dice que hubo ese amor", refutó Flavio Mendoza, anonadado por lo que estaba escuchando. "Porque se terminaría enseguida esto, tendría que salir a pedir disculpas y no lo va a hacer", sostuvo Schultz.

image.png

Generando un malestar notable en Eliana Guercio, quien no tardó increparlo, "Es un chico que no tenía una madre que lo contenga, que no tenía un padre que lo críe..."

"Tuvo una vida horrible y apareció una persona que le dio amor, algo que él nunca había tenido", remató Gabriel, dejando en claro que sostenía su postura.

"Si fue amorosa esa persona, ¿por qué Lucas no dice eso?", volvió a preguntarle Mendoza. "Porque un día esa persona lo dejó", insinuando que tiene que ver con una cuestión de "despecho".

image.png

Más declaraciones

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí, y Schultz no fue el único en expresar comentarios contundentes. Chiche Gelblung no quiso quedarse atrás y catalogó al joven como "un denunciador profesional, que ya va por la tercera denuncia. Ojo con Lucas eh".

En respuesta a ello, Marcelo Polino intercedió y señaló, "todo lo que denunció Lucas fue comprobado y la gente implicada está o estuvo presa eh". "Él lo rescató", reiteró Schultz.

"Por más que sea homosexual, joven, grande o lo que quieras, vos conocés a la persona cuando te separas" agregó Alfa, como si todo lo dicho con anterioridad hubiese sido poco. "Por más que sea homosexual, joven, grande o lo que quieras, vos conocés a la persona cuando te separas" agregó Alfa, como si todo lo dicho con anterioridad hubiese sido poco.

image.png

¿Qué opinaron las redes al respecto?

"Desbarranco mal", "repugnante, todo porque es el amigo", "Que ser nefasto", "Detestable y repudiable", fueron tan solo algunos de los mensajes que expresaron los usuarios en la red del pajarito, dejando en claro su descontento antes de las declaraciones del panelista.

image.png

La denuncia realizada por Lucas Benvenuto hacia Jey Mammon ha ocasionado controversias en la sociedad. Mientras una considerable cantidad de personas demostraron solidaridad hacia el denunciante y criticaron al presentador, únicamente un reducido grupo le ofreció su respaldo.

