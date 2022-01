Furor por las fotos de Viviana Canosa en la pileta

image.png Más fotos de Canosa.

Repercusiones por el posteo de Viviana Canosa

https://twitter.com/AveAveces/status/1481398313987424257 No entiendo que fue lo que se hizo viviana canosa pero lo quiero — Alina (@AveAveces) January 12, 2022

https://twitter.com/SebaGranate/status/1481327149864869894 Viviana Canosa es mi villana favorita, cada día está más fuerte pic.twitter.com/Vn3LR5lg7s — Julian Carax (@SebaGranate) January 12, 2022

https://twitter.com/geleguiza/status/1481421184495337475 Viviana Canosa en esta foto beboteando con el mate tiene un aire a Charlize Theron, o estoy delirando del calor? pic.twitter.com/cLtgMTH18G — Emmanuel Leguizamón (@geleguiza) January 13, 2022

https://twitter.com/yyeguo/status/1480377880219582465 Les juro por dios que pensé que NO ERA ELLA. Dato: Hermana una P I E L. pic.twitter.com/hgkKomO8Bl — Diego. (@yyeguo) January 10, 2022

En los últimos días, el periodismo había vinculado a Canosa con un posteo del colega Luis Novaresio en Instagram en el que disparó: “En serio, pensalo 10 segundos. ¿Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio. Piénsalo”.

Es que ella había publicado esto:

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1479167942218637315 Me caso con vos #Djokovic pic.twitter.com/MEGYECscrI — Viviana Canosa AMO la Libertad (@vivicanosaok) January 6, 2022

image.png El otro post de Canosa.

Finalmente, en su canal de YouTube, el periodista publicó un video titulado: 'No es con Canosa'. “Lo primero que quiero decir es que me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo. Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”.

El rosarino que ahora pertenece a La Nación agregó: “En cualquier sociedad organizada, desde que la organización social existe, hay restricciones a las libertades individuales para poder vivir en comunidad. El hecho de pensar en una sociedad ideal, de una sola persona, supondría la libertad absoluta de esa persona para lo que quisiera. Ya con dos personas existe una restricción de que esta primera libertad de un ser humano no puede afectar de ninguna manera en su libertad a lo que le pasa a la segunda”.