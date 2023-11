Fuerte enfrentamiento en el programa de Carmen Barbieri

“Perdón, perdón, pasa que Estefi no fue”, manifestó Bertero.

“Yo lo decía en general”, procuró alegar Lucas, pero, Majo intensificó la polémica al afirmar de manera incisiva: “Sí, te lo dijo a vos, Estefi. Hay internas acá".

Es esencial aclarar que esta no representa la primera disputa registrada entre los panelistas, por el contrario, es la segunda en una misma semana.

A modo de ilustración, hace apenas unos días, las acusaciones de interrupciones mutuas fueron tantas que Ricardo Canaletti y Carmen Barbieri se vieron en la necesidad de intervenir.

Todo comenzó cuando Canaletti y Berardi compartieron con los demás integrantes de la mesa que habían estado comunicándose durante el fin de semana con el propósito de progresar en una investigación colaborativa. De la cual, si bien no brindaron pormenores al respecto, dejaron en claro que, se relacionaba con Leonardo Fariña, ex pareja de Karina Jelinek.

“Hablando de Fariña, que está preso, hay un fiscal que dijo que quiere que cumpla el año y medio de prisión que le falta, más lo imputó por lavado de dinero, por haberlo encontrado en la cueva y no comprando”, comenzó señalando Canaletti, a lo que añadió Berardi: “Estaba con otros dos más, eran tres”.

“Ahora te escucho a vos”, expresó Carmen dándole la oportunidad de continuar a Estefi. “No, ya está, eso era”, respondió la modelo. “Y lo dijiste arriba de él”, recriminó Lucas.

“Escúchame, los dos sabemos algo”, sostuvo Ricardo en su defensa, a lo que Estefi exhibió cómo “trabajamos el domingo”, revelando el intercambio de mensajes con su colega.

“Estamos con ella trabajando un tema que, como tiene que ver con la honorabilidad de los demás, es delicado”, añadió Canaletti, en el preciso instante que era nuevamente interrumpido por su compañera.

“¡Déjalo terminar!”, le reprochó nuevamente Bertero. “¡No te metas que vos sos el que más interrumpe en este programa!”, replicó tajante Berardi.

