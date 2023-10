Florencia Peña en el ojo de la tormenta por fiesta de 15

Mientras que también estaban aquellos que se posicionaban en contra: "Cada uno con su plata bien ganada hace lo que se le canta el ojete. Laburante de toda la vida, más allá que podamos no coincidir en pensamiento, pero en ese sentido, incluso, cada uno piensa y opina lo que quiere". "¿Te quedaste con ganas de que hagan los 15? Ponete a laburar". "Y qué malo tiene... una mina que laburo toda su vida" o "Es su plata y puede hacer lo que se le cante, si tenés pruebas, llévalas a la justicia, si no no tiene gracia". Constituían un grupo adicional de personas que se alzaban en su defensa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpeladodea24%2Fstatus%2F1715886374585581666&partner=&hide_thread=false Mientras los argentinos se mueren de hambre, Flor Peña se gastó millones en darle un gustito a su hijo, y festejarle los 15. pic.twitter.com/DTVlEe03B2 — El pelado de A24 (@peladodea24) October 22, 2023

La situación primordial radica en que, a pesar de las opiniones encontradas y los elogios, el aniversario se celebró igual y el protagonista logró acaparar la atención de todos los presentes gracias a su atuendo.

El hijo de la aclamada actriz hizo su entrada luciendo un conjunto compuesto por un elegante saco y pantalón de tonalidades verdes, combinado con unas zapatillas de estilo moderno que armonizaban a la perfección con su vestimenta y adicionalmente, enriqueció su indumentaria con una mini cartera, varios anillos en sus dedos, pulseras y un collar llamativo que no pasaron desapercibidos.

La ocasión, concebida y meticulosamente organizada por Claudia Villafañe, cobró vida a raíz de la iniciativa de Juan, quien desde hace un tiempo anhelaba instaurar la celebración de quinceañeros masculinos. Quién, finalmente, alcanzó su objetivo, haciéndolo con una marcada elegancia y según su propio enfoque.

