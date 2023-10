Flor de la V: Una nueva acusación sacude su carrera

image.png

“Llego hasta la final, nadie daba dos mangos por mí y cuando estoy en la anteúltima gala para que queden los cuatro finalistas, me dicen: ‘¿quién queres que gane?’. Liz Solari le digo yo porque tenía un sueño muy fuerte, no sé si se acuerdan la chica no vidente, marcó a todo el mundo ese sueño”, expresó Fernández sobre su decisión.

“La señora dijo ‘a esta piba no la quiero porque no dijo que quiere que gane yo’. Me mandó a bajar, Gerardo me quería y me dijo ‘piba, te tengo que pasar a la gira’. Yo tenía 17 años, a mis viejos no le cabía que haga la gira por todos lados porque había que manejar, era medio peligroso”, relató Cinthia Fernández sobre la razón por la cual Flor de la V la excluyó del reparto principal.

“Y me dijo:’¿te va?’. Lo hablé en mi casa, mucho no querían y me dice: ‘te pago el doble, pero te quiero nena’. La verdad que me quedé con Gerardo, tuve que hacer una gira que no quería, mis viejos se instalaron en la costa conmigo porque era una nena y casi me quedo sin laburo. Ella deja sin laburo a mucha gente, cuando se sube al pony es la peor”, sentenció indignada.

-----------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Spotify en peligro: Telegram brinda playlists sin internet

Furia en Palermo: Mujer halló a su ex con otra y lo golpeó

Nuevo método: Cómo comprar dólares por debajo de los $800

Evita estafas: Qué oculta tu huella digital y cómo protegerla

Got Talent Argentina 2023: Emir Abdul admite error