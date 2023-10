Got Talent Argentina 2023: Emir Abdul admite error

Cada vez que un programa nuevo hace su entrada en la televisión, se manifiesta un reiterativo patrón en el público: aquellos que lo respaldan con entusiasmo y aguardan ansiosamente su horario de transmisión, así como quienes no encuentran afinidad con él y suelen emitir múltiples críticas al respecto. Esto pudo verse reflejado de manera evidente en el caso de "Got Talent Argentina 2023", bajo la conducción de Lizy Tagliani, que debutó en la pantalla hace algunos meses. Y a pesar de liderar constantemente el horario de máxima audiencia nocturna, no escapa a ser uno de los programas más sometidos a la crítica.