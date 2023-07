Flor Vigna, papelón y plagio: "Nuevo" tema, explotan memes

Voy A Olvidarme De Mi

Y los memes apuntaban sobretodo al asombro de cómo es posible que una persona que se supone tiene recursos para ganar habilidades como cantar, no los aprovecha o ni siquiera hace el esfuerzo de no depender netamente de lo visual o de cuanta tendencia insulsa aparezca, como si ser hegemónico fuera una virtud per sé, donde todos fingen demencia ante una total falta de talento, o de la posibilidad de cultivarlo.