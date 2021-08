Enzo Pérez, el triunfo de River y una misteriosa celebración

Enzo Pérez pasó por muchos lugares dentro de la cancha: fue arquero, volante central, lateral, delantero y enganche. En su encuentro con Sarmiento, el capitán de River volvió a demostrar su compromiso con el equipo y tras cambiar un par de veces de posición, metió el gol definitivo.

"Me cargan: todos los partidos es algo nuevo”, expresó entre risas al final del partido. Y agregó:

Toda mi carrera he puesto por delante al equipo para ayudarlo. Toda mi carrera he puesto por delante al equipo para ayudarlo.

https://twitter.com/palacios_mauro/status/1432491027076730883 Enzo arquero, Enzo defensor, Enzo mediocampista, Enzo goleador, Enzo capitán, Enzo Líder Goool de Enzo Pérez y #River en el final derrota a #Sarmiento 2-1 pic.twitter.com/DrWw1QUtlx — Mauro Palacios (@palacios_mauro) August 30, 2021

Enzo Pérez se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Pero no sólo por su compromiso con el equipo, el que todos los hinchas de River le agradecieron, sino también por su simpático gesto de celebración.

Tras la goleada, Enzo Pérez se estiró los cachetes y tiró un besito a la cámara, para su sobrina. En cuanto a los cachetes, hay teorías encontradas. Mientras algunos piensan que fue un saludo para Gonzalo Montiel -apodado “Cachete-, otros consideran que fue en honor a su hijo.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1432502135053295618 De Enzo para Cache pic.twitter.com/P1Fd2QBv4x — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2021

https://twitter.com/diegoborinsky/status/1432549463680294914 Confirmado por el propio hijo de Enzo: la dedicatoria fue para él, Enzo Santiago. pic.twitter.com/Pjz39g3fQd — Diego Borinsky (@diegoborinsky) August 31, 2021

Búsqueda

#IgnacioDamiano

Las redes sociales se prestan para todo y mientras un día puede ser tendencia el estreno de una película muy esperada, otras veces se utiliza para un bien común.

En este caso, en todas las redes sociales se está compartiendo la búsqueda de Ignacio Damiano, un adolescente que desapareció el lunes 30 de agosto por la tarde.

Ignacio tiene 13 años, mide 1.60 m y tiene el pelo castaño claro. Sus padres lo vieron por última vez al mediodía cuando se fue para el Instituto San José de Liniers y su mamá habló por teléfono con él a las 5 de la tarde, antes de perder el contacto.

https://twitter.com/vivianapuerta/status/1432478519586611204 Se llama Ignacio Damiano, tiene 13 años, es el hijo de una amiga. No regresó hoy 30-8 de la escuela en CABA (Esc. Tránsito de San José) Visto por última vez en Alberdi y Larrazábal. Ayudemos a encontrarlo!! Contacto: 11 3296-6089 pic.twitter.com/n7BSxVOLw5 — (@vivianapuerta) August 30, 2021

El hermano de Ignacio Damiano encontró su celular en un tacho de basura y el último hallazgo fue la mochila del adolescente encontrada en Alberdi y Larrazábal.

Tanto la familia como diversas organizaciones y muchos usuarios de redes comenzaron a compartir la búsqueda. Piden que, si alguien tiene información, se comunique al 1162398199 o al 1133441134.

En diálogo con TN, su madre expresó:

Si está mirando y asustado por algo, le pido por favor que lo estamos buscando todos. Que no estamos enojados y que estamos muy preocupados. Si está mirando y asustado por algo, le pido por favor que lo estamos buscando todos. Que no estamos enojados y que estamos muy preocupados.

https://twitter.com/C5N/status/1432528668451119108 RT | Buscan a Ignacio Damiano de 13 años de edad. Fue visto por última vez el lunes 30 de agosto en Liniers, Ciudad de Buenos Aires.



Para aportar información, por favor llamar al 134 @Sifebu_arg pic.twitter.com/eMarri39qA — C5N (@C5N) August 31, 2021

Frases polémicas

#Suiza

Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Suiza es más tranquilo, pero más aburrido.

Luego de la polémica frase, la ministra de seguridad, Sabina Frederic, sigue siendo tendencia en redes sociales desde el domingo (29/8).

La funcionaria hizo referencia a todas las personas que dejan el país por motivos de seguridad y, si lo dijo a modo de chiste o no, a la gente no le cayó bien.

La gente comenzó a usar las redes para compartir videos, noticias y anécdotas sobre la inseguridad que se vive en la Argentina a modo de respuesta al “aburrimiento” de los suizos.

https://twitter.com/TARANTINI09/status/1432443627574341637 Violencia urbana en Rosario



Atacan a balazos una rotisería: un joven muerto y un herido

La víctima fatal tenía 28 años. El comercio fue atacado a tiros por delincuentes que llegaron en auto y huyeron sin robar nada.



SUIZA ES TRISTE E ABURRIDA — TARANTINI (@TARANTINI09) August 30, 2021

Pero eso no fue todo. Hasta el embajador de Suiza, Heinrich Schellenberg, decidió contestar a los dichos. Lo hizo compartiendo en su cuenta de Twitter un video en donde Roger Federer intenta convencer a Robert De Niro de filmar una película en su país pero terminan no pudiendo porque Suiza es un país muy relajado, donde no hay "drama".

https://twitter.com/SwissAmbArg/status/1432339153140715522 El "aburrido" de Federer pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) August 30, 2021

Con el clip cargado de planos amplios, luminosos y con hermosas imágenes naturales, Schellenberg escribió: “El "aburrido" de Federer” junto a un emoji de una sonrisa dada vuelta.