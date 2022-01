De Ricky Montaner a Mariano Martínez: Stories de 'Me Gusta'

Respuesta correcta: A, la clave son los 'Me Gusta' en Instagram.

Detalles

¿No pueden ir a las discos porque son famosos y los reconocen?

¿Prefieren el anonimato para no exponer su figura en público a un eventual rechazo?

¿No tienen tiempo para la seducción y el cortejo?

En la Era de Internet, la comunicación ha cambiado notablemente.

Todo puede empezar con un 'Me Gusta' en una foto y un comentario en un video.

Luego, llega la conversación online a través del chat privado y, finalmente, conocerse en persona.

Ricky Montaner

Todo comenzó con un “Me Gusta” en Instagram. Con Stefi Roitman se cruzaron en las redes en 2019.

2 años y pico más tarde, se casaron con todo el glamour y se radicarían en Miami.

Ella es una influencer de Villa del Parque, actriz y conductora argentina.

Él, cantante, compositor e integrante de una famosa familia de la industria musical.

Desde que se conocieron, no se separaron más.

“Ricky me contactó por Instagram, me reaccionó a una historia, me tiró un corazoncito. Él no me gustaba, 0”, contó Stefy.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCYhU8BVFiYY%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANKZB4FlZCueYaTXmfGXZB4oG58euStPkxAqwzaEOAmb6JUvvZBeccPhB55UmjryhnjzHB1qYVT17fbwBXg7ZBCHwBNek9SsMy1QvjK9db71IHae5LDNArQ9BLAlWw5lWdMk3x41fuHVAcvwBnObni4S2xHfaPUvH6Twq8Fcj0ZBRf05DOz8kZD View this post on Instagram A post shared by Mau y Ricky (@mauyricky)

stefi-roitman-y-ricky-montaner-2.jpg Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Pablo Rago

El actor contó que comenzó una relación con una chica de 27 años, Tamara, a pesar de que él tiene 45.

La joven trabaja en una rotisería.

Todavía no conviven pero no descartan la idea de tener hijos en el corto plazo.

Todo nació a partir de un "Me Gusta".

“Ella me puso varios likes. Entonces, la observé y le mandé un mensaje privado. Empezamos a charlar y me pareció una pendeja re copada, además de que está buenísima", contó Rago.

Pablo Rago conoció a su novia por Instagram - Cortá por Lozano 2019

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB5YnJiShAqq%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANKZB4FlZCueYaTXmfGXZB4oG58euStPkxAqwzaEOAmb6JUvvZBeccPhB55UmjryhnjzHB1qYVT17fbwBXg7ZBCHwBNek9SsMy1QvjK9db71IHae5LDNArQ9BLAlWw5lWdMk3x41fuHVAcvwBnObni4S2xHfaPUvH6Twq8Fcj0ZBRf05DOz8kZD View this post on Instagram A post shared by Pablo Rago (@pablorago72)

Pepito Cibrian

El director teatral confirmó que consiguió pareja en Tinder y ya lleva varios meses de noviazgo.

“Es un señor grande con 2 hijas divinas. Un gran compañero. Es una persona ideal. Él tiene 53 años y yo tengo 73, siempre me toca ser mayor”, dijo el hijo de Ana María Campoy.

“Empezamos con: ‘Hola, ¿qué tal?, ¿Cómo te va? ¿A qué te dedicás?’ Le dije: ‘Odio el Tinder para hablar y le dí mi WhatsApp. Después seguimos por teléfono, hasta que llegamos a encontrarnos y conocernos. Y así formamos una pareja maravillosa”, relató Pepe.

cibrian.jpg José Rafael Cibrián y Santiago: se conocieron cuando él tenía 71 y él 25.

Mariano Martínez

Sus fanáticos se quedaron sorprendidos cuando el actor empezó a publicar fotos junto a una joven, bella y misteriosa.

Se trataba de Camila Cavallo, una modelo de la que se había enamorado.

"Nos conocimos por Instagram", contó el actor.

"Vi un video de ella y dije 'wow'. Me contestó como 15 o 20 días después y eso me gustó más. Mensaje va, mensaje viene… Soy un tipo muy moderno", dijo Mariano.

mariano maritinez camila cavallo.jpg Mariano Martínez, Camila Cavallo y Alma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXjFyIlFgZg%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANKZB4FlZCueYaTXmfGXZB4oG58euStPkxAqwzaEOAmb6JUvvZBeccPhB55UmjryhnjzHB1qYVT17fbwBXg7ZBCHwBNek9SsMy1QvjK9db71IHae5LDNArQ9BLAlWw5lWdMk3x41fuHVAcvwBnObni4S2xHfaPUvH6Twq8Fcj0ZBRf05DOz8kZD View this post on Instagram A post shared by Camila Cavallo (@camilacavallo)

Morena Rial

La hija de Jorge inició una relación con un joven futbolista cordobés, Martín Casar, a quien conoció a través de Instagram.

"Él me mandó un mensaje y empezamos a hablar", contó la joven.

Estuvieron en pareja un poco más de un año hasta que ella confirmó la separación, por motivos que se desconocen.