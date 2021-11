Michael Jordan, Diego Maradona y Ricardo Montaner: 1 secreto

El secretito

Por lo bueno y por lo malo, la isla de Cuba llama la atención.

Esto quiere decir que siempre hay cubanos en las noticias. Algunas historias son felices y muchas son tristes.

Diego Maradona y Mavys Álvarez

Diego Maradona y Mavys Álvarez.jpeg Diego Maradona y Mavys Álvarez: pruebas irrefutables.

Historia lamentable, de abuso e impunidad de parte de Diego Maradona y su grupo de acompañantes.

Mavys Álvarez tenía apenas 16 años de edad cuando Maradona ingresó a su vida pero que fuese menor de edad no es delito porque la 'progresista' Cuba es, en verdad, una dictadura conservadora. Los únicos que no lo entienden son los militontos.

Maradona introdujo a Mavys en las drogas y el alcohol. No es cierto que Maradona se tratara de sus adicciones, sólo las ocultaba con la complicidad de Fidel Castro Ruz, que así publicitaba el turismo en Cuba con poco dinero. Ahora ella busca un resarcimiento por lo que entiende fue un abuso de parte de Maradona y los herederos intentarán no indemnizarla.

Michael Jordan e Ivette Prietto

Michael Jordan e Ivette Prietto.jpg Michael Jordan e Ivette Prietto: él impuso un acuerdo prenupcial. Por las dudas. No es Diego Maradona.

Michael Jordan es tan conocido como Nike (jeje). Además tiene un prestigio permanente.

Él se casó con Ivette, una joven 17 años menor que él, nacida en Cuba en 1979 y criada en Miami.

Jordan ya tenía una sólida carrera sobre sus espaldas cuando conoció a la joven modelo en 2008, en Florida. Fue amor a primera vista.

Jennifer López y Ojani Noa

Jennifer-Lopez-Ojani-Noa.jpg Jennifer López y Ojani Noa: ¿Qué es un marido en la vida de JLo?

Jennifer Lynn Lopez o JLo es considerada una de las latinas más reconocidas, talentosas e influyentes en USA.

Ella contrajo nupcias con un cubano, Ojani Lazaro Noa, en 1997.

Él afirma ser actor y productor. Pero acaba de subir al ring para pelear contra Lamar Odom, el ex de Khloé Kardashian, en el James L. Knight Center de Miami para el show Celebity Boxing (FITE TV).

Duró apenas 1 año y no quedaron cenizas, tal como sí sucedió con Ben Affleck.

Madonna y Carlos León

Madonna y Carlos León.jpg Madonna y Carlos León, aquellos tiempos... Quedó una hija, nada menos.

Madonna Louise Ciccone comenzó una relación en 1994 con quien era su entrenador de baile cubano.

En 1996 tuvieron una hija, la primogénita de Madonna, Lourdes María.

Al siguiente año terminaron su relación.

Hoy día él está casado con la diseñadora Betina Holte.

Marco Antonio Solis y Cristian Salas

Marco Antonio Solis y Cristian Salas.jpg Marco Antonio Solis y Cristian Salas, una pareja muy especial pero muy duradera.

Desde 1992 el cantautor mexicano apodado El Buki está casado con la exmodelo cubana, hoy diseñadora de indumentaria deportiva, Cristian Salas, más conocida como Cristy Solíes, en cuyo avatar se lee una frase de Albert Camus: "Nada en el mundo merece que uno se aparte de los que ama".

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda.png Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda.

Ricardo Montaner venía de estar casado con Ana Rosa Vaz Pönicke, madre de sus 2 hijos mayores, cuando conoció a Marlene Rodríguez Miranda.

Se casaron el 26 de agosto de 1989 en la playa Puerto de la Cruz, en Venezuela. Ahora llevan más de 32 años juntos y se han casado 5 veces más.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Alejandro Sanz y Rachel Valdes.jpg Alejandro Sanz y Rachel Valdes, días deslumbrantes.

Alejandro Sanz es uno de los cantantes en español más exitosos.

Después de su matrimonio con Raquel Perera, madre de sus 2 hijos Dylan y Alma, el español Alejandro Sánchez Pizarro se encuentra en pareja con Rachel Valdés, artista plástica conocida por sus instalaciones de vanguardia, a quien conoció en Miami y que aportó a la pareja su hijo Max.

Ella es graduada de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana y el Vermont Studio Center, y logró instalar una obra suya en Times Square, 'The beginning of the end'.

Acerca de los rumores sobre anteriores relaciones suyas, ella aclaró:

“El tema del vídeo (con Marc Anthony) surgió porque me gusta la actuación y lo de convertirte en otra persona y hacer creer una sensación que no es real. Conocía a la gente de casting y por eso me llamaron”.

“Acerca de Mick Jagger, llegaron The Rolling Stones a La Habana. Y yo los ayudé a traducir la presentación que iban a hacer”.

'Puma' Rodríguez y Carolina Pérez

'Puma' Rodríguez y Carolina Pérez2.jpg 'Puma' Rodríguez y Carolina Pérez, inseparables.

José Luis Rodríguez González, apodado 'el Puma', cantante, actor y empresario venezolano, se casó en 1996 con la modelo cubana Carolina Pérez en 1996.

Tienen una hija.