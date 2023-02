Cine en casa: La nueva comedia furor de Jennifer Lopez

El accidente que protagonizó Jennifer Lopez y casi le cuesta la vida

En una de las escenas en medio del rodaje, el vestido de novia de Lopez se quedó trabado en una llanta del auto. Desesperada, le pidió ayuda a su compañero. “ Me estaba yendo y miré a Josh, le grité ‘¡Josh! No me dejes ir, por favor ’”, expresó la cantante.

image.png

Así fue que Josh Duhamel, se arriesgó por su compañera. “¡Te tengo! Si te vas tú, yo también me voy”, aseguró que le dije. Lo cierto es que JLO aseguró que fue una de las peores experiencias de su vida ya que por más que sonara gracioso, "nunca había sentido la muerte tan de cerca como ese día".

