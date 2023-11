Censuraron 16 libros de Stephen King en California

Una nueva polémica

Stephen King volvió a ser noticia por un nuevo caso de censura. Según informó la cadena NBC 2, el distrito escolar del condado de Collier, en Florida, USA, decidió eliminar 313 títulos de las bibliotecas públicas, por considerarlos inapropiados o controvertidos. Entre ellos, se encuentran 16 obras de Stephen King, como Bag Of Bones, Carrie, Different Seasons, Four Past Midnight, IT, The Long Walk, Rose Madder, The Running Man, The Stand, The Tommyknockers, Under The Dome y varios libros de la saga La Torre Oscura.