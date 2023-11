Control israelí de Gaza: USA se opone e insiste con "pausa humanitaria"

“Ningún desplazamiento forzoso de palestinos de Gaza, ni ahora ni después de la guerra. No utilizar Gaza como plataforma para el terrorismo u otros ataques violentos. No habrá reocupación de Gaza una vez finalizado el conflicto. Ningún intento de bloquear o asediar Gaza. Ninguna reducción en el territorio de Gaza. También debemos garantizar que no surjan amenazas terroristas desde Cisjordania”, sostuvo según The Times of Israel