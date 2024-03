Catherine Fulop cumplió 59 años: Festejo y desconcierto en sus seguidores

Por qué Catherine Fulop dejó de opinar de política

Invitada en la mesa de Mirtha Legrand, Catherine Fulop reveló que sufrió ante las innumerables críticas que recibió cuando habló sobre la política.

En diálogo con la diva, comentó que a la hora de opinar sobre la economía argentina recibió reiteradas ofensas a raíz de su nacionalidad.

“Yo quería hablar desde mi lugar de mi país y de que no me parecía. Justo lo que estaba pasando. En ese momento me sentí muy atacada y no respetada porque siempre que hablamos los actores hay alguna repercusión”, comentó la venezolana.

Y agregó: “Me atacaron mucho acá en Argentina. De hecho esto me hizo que ahora me cuide mucho más y que diga ‘para qué hablar de política si soy una persona que no trabaja en la política’”.

