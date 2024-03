Modo detective: Wanda Nara le revisó la camioneta a Mauro Icardi

Embed - Revisando la camioneta de Mauro icardi @wandaentiktok Revisando la camioneta de Mauro icardi sonido original - Wanda Nara



Acto seguido filmó el interior del vehículo y comentaba aquello que se iba encontrando. Entre lo más destacable que halló fueron almohadones del Galatasaray, club en el que se desempeña actualmente el rosarino y luego abriendo algunos cajones encontró agua, café en lata y golosinas. "Lo bueno de que no tiene TikTok es que no va poder ver esto. Porque si ve esto me mata", dijo en modo de chicana.